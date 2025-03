V ruskem napadu na vadišče ukrajinske vojske več mrtvih in ranjenih

Kijev, 3. marca - V ruskem raketnem napadu na ukrajinsko vojaško vadišče na jugovzhodu Ukrajine so bili v soboto ubiti in ranjeni ukrajinski vojaki, je danes potrdila ukrajinska vojska. Števila žrtev ni navedla, medtem ko so mediji poročali o številnih. V noči na danes je Rusija nad Ukrajino poslala 83 dronov, od katerih je eden v mestu Harkov ranil osem ljudi.