V Avstriji bo prisegla nova vlada

Dunaj, 3. marca - Na Dunaju bo danes pred predsednikom Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova avstrijska vlada, ki jo bo vodil Christian Stocker iz ljudske stranke (ÖVP). Poleg ljudske stranke so v vladi še socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos. Na volitvah septembra lani so sicer slavili skrajno desni svobodnjaki, a jim ni uspelo sestaviti koalicije.