Koalicijske stranke v Avstriji razdelile vladne resorje

Dunaj, 28. februarja - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos so se dogovorili o razdelitvi resorjev v prihodnji vladi. Ministra za notranje zadeve in obrambo bosta ostala Gerhard Karner in Klaudia Tanner iz ÖVP, finančni minister bo Markus Marterbauer iz SPÖ, zunanja ministrica pa vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger.