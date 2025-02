Prihodnja avstrijska vladna koalicija predstavila program

Dunaj, 27. februarja - Vodje avstrijske ljudske stranke (ÖVP), socialdemokratov (SPÖ) in liberalne stranke Neos so danes na Dunaju prestavili program nove vlade. Ta med drugim vključuje dogovor o proračunu, zaostritev azilne politike, olajšave za najemnike in ukrepe za odpravo revščine med otroki do leta 2030, poročajo tuje tiskovne agencije.