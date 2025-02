V Sloveniji prihodnji teden dve mednarodni vojaški vaji

Postojna/Cerklje ob Krki, 28. februarja - Prihodnji teden se v Sloveniji začenjata dve mednarodni vojaški vaji. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, jugovzhodnem delu in osrednjem delu zračnega prostora države bo do petka potekala vaja elektronskega motenja Ramstein Guard 2025, vse do 21. marca pa v Postojni in v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki še vaja Bayonet 2.