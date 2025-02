Ljubljana, 6. februarja - Slovenska vojska (SV) vojaške vaje in usposabljanja prilagaja tudi novi opremi, je na novinarski konferenci SV izpostavil poveljnik sil brigadir Boštjan Močnik. Cilj teh je predvsem usposabljanje za nacionalno obrambo, pa tudi kolektivno v Natu, so navedli. Letos bodo izvedli 111 vaj in usposabljanj, skoraj dve tretjini od teh bo v tujini.