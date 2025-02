Načrt vaj v obrambnem sistemu predvideva tudi vaje v primeru množičnih nesreč in kibernetske vaje

Ljubljana, 3. februarja - Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2025, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, predvideva celovite, državne in regijske vaje. Med drugim bodo organizirali vaje s področja kibernetske obrambe in vajo v primeru jedrskih kriz. Načrtuje tudi vaje v primeru nesreč, kot so potresi, navaja načrt.