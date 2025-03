Glasbena ikona Patti Smith 7. julija na beneškem Trgu svetega Marka

Benetke, 3. marca - Karizmatična ameriška pevka Patti Smith bo 7. julija v okviru Festivala lepote nastopila na beneškem koncertu Trga svetega Marka ter predstavila svoje mojstrovine, pesmi, ki so se zapisale v zgodovino rocka in povezale umetniško in pesniško domišljijo več generacij, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.