Patti Smith ostaja zavezana osnovnim humanističnim načelom

Gorica, 6. oktobra - V četrtek zvečer so se v Rožni Dolini množice zgrinjale na obmejno prizorišče brezplačnega koncerta legendarne glasbenice Patti Smith, ki je na oder stopila točno ob napovedani 20. uri. V uri in pol je neuničljiva 76-letna rockerica preizprašala in preigrala osnovna humanistična načela, ki jim je zvesta od začetka svoje dolgoletne kariere.