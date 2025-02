Patti Smith na turneji ob 50-letnici albuma Horses

London, 13. februarja - Ameriška glasbenica Patti Smith za oktober in november napoveduje turnejo ob 50. obletnici albuma Horses, na kateri bo svoj debutantski studijski album izvajala v celoti. Turneja jo bo vodila po ZDA, Združenem kraljestvu in Evropi. V spremljevalni skupini bosta kitarist Lenny Kaye in bobnar Jay Dee Daugherty, ki sta sodelovala pri nastanku albuma.