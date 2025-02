Kulturne ustanove nasprotujejo zlorabi dobrega imena slovenskih umetnikov v referendumski kampanji SDS

Ljubljana, 28. februarja - Štiriinštirideset ustanov, zavodov in produkcijskih ekip s področja kulture je izrazilo protest proti zlorabi dobrega imena slovenskih umetnikov in umetnic, njihovih praks, uspehov in del, ki se pojavlja v referendumski kampanji stranke SDS proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.