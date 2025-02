Ministrica Vrečko: Gre za zlorabo inštituta referenduma

Ljubljana, 20. februarja - Ministrica Asta Vrečko se je danes odzvala na začetek zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti in menila, da gre za zlorabo inštituta referenduma. Biti politični boj na plečih kulture in umetnosti se ji zdi skrajno neprimerno in absolutna zloraba.