Hoivik: Pri zbiranju podpisov za zakonodajni referendum računajo na dober odziv

Ljubljana, 20. februarja - Opozicijska SDS je danes začela zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Poslanec SDS Andrej Hoivik je v današnji izjavi pred Upravno enoto Ljubljana povedal, da so do 13. ure zbrali že 400 podpisov in dodal, da merijo na višje številke od potrebnih 40.000.