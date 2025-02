Januarja trikrat manj nedovoljenih migracij kot lani v tem času

Ljubljana, 28. februarja - Policija je v januarju obravnavala 1170 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je trikrat manj kot v prvem mesecu lanskega leta (3427). Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Bangladeša. Lani so prevladovali državljani Sirije, ki so predstavljali kar četrtino vseh primerov.