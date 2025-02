Zpiz leto 2024 končal z izravnanimi prihodki in odhodki v višini 7,8 milijarde evrov

Ljubljana, 27. februarja - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je danes potrdil letno poročilo zavoda za lani. Zavod je leto končal z izravnanimi prihodki in odhodki v višini 7,8 milijarde evrov. To je za 0,6 odstotka oziroma 47 milijonov evrov več od načrtovanih v finančnem načrtu zavoda za leto 2024.