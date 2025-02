V Sarajevu danes razglasitev sodbe Dodiku

Sarajevo, 26. februarja - Sodišče BiH bo danes po enoletnem sojenju objavilo sodbo predsedniku entitete Republike Srbske Miloradu Dodiku. Politični vodja Srbov v BiH je obtožen nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Grozi mu do pet let zapora in desetletna prepoved opravljanja političnih funkcij.