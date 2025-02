Tožilstvo BiH za Dodika zahteva večletno zaporno kazen

Sarajevo, 19. februarja - Tožilstvo BiH je danes na sodišču v Sarajevu za predsednika entitete Republike Srbske Milorada Dodika zahtevalo več let zapora in deset let prepovedi političnega delovanja zaradi naklepnega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Njegov odvetnik je predlagal oprostilno sodbo.