V Republiki Srbski prvič obeležujejo dan državnosti

Banjaluka/Sarajevo, 13. februarja - V Republiki Srbski, entiteti Bosne in Hercegovine, danes prvič obeležujejo dan državnosti Srbije, pa tudi dan državnosti entitete. V Banjaluki ju bosta obeležila predsednik entitete Milorad Dodik in srbski predsednik Aleksandar Vučić. To izrazito politično gesto so mnogi politiki v BiH obsodili kot grožnjo miru, poročajo tuje tiskovne agencije.