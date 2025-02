Prednik: Interpelacija bo možnost pokazati dosežke te vlade

Ljubljana, 25. februarja - Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je interpelacijo vlade Roberta Goloba, ki so jo vložili v SDS, pospremil z besedami, da so interpelacije orodje opozicije. V razpravi o interpelaciji bo imela koalicija možnost odgovarjati na vse očitke in pokazati vse dosežke, ki sta jih vlada in koalicija dosegli v treh letih, je dodal.