Papež Frančišek zbolel za pljučnico

Vatikan, 18. februarja - Papež Frančišek, ki so ga prejšnji teden sprejeli v bolnišnico, ima pljučnico v obeh pljučnih krilih, so danes sporočili iz Vatikana in dodali, da njegovo klinično stanje ostaja zapleteno. Kljub temu papež po navedbah Vatikana ostaja dobre volje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.