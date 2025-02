Rim, 15. februarja - Papež Frančišek je preživel mirno prvo noč v bolnišnici, po tem ko so ga zaradi bronhitisa tja sprejeli v petek, so sporočili iz Vatikana. Njegovo stanje je stabilno, v bolnišnici pa naj bi ostal vsaj do sredine prihodnjega tedna, poročajo tuje tiskovne agencije.