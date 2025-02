Papežu zaradi kompleksne klinične slike podaljšali hospitalizacijo

Vatikan, 17. februarja - Potem ko so papeža Frančiška v petek sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, so danes iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti.