V Rijadu začetek pogovorov delegacij ZDA in Rusije

Rijad, 18. februarja - Delegaciji ZDA in Rusije pod vodstvom zunanjih ministrov Marca Rubia in Sergeja Lavrova sta danes v Rijadu začeli pogovore, na katerih bodo glede na napovedi razpravljali o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, srečanju med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ter Ukrajini.