Predstavniki ZDA in Rusije v Savdski Arabiji o Ukrajini

Rijad, 18. februarja - Visoki predstavniki ZDA in Rusije se bodo danes v Savdski Arabiji sešli na pogovorih o obnovitvi ameriško-ruskih odnosov in vojni v Ukrajini. Na srečanju, ki sledi pogovoru ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, ne bo niti predstavnikov Kijeva niti evropskih držav.