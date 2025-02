ZDA in Rusija naj bi mirovne pogovore o Ukrajini začeli v torek

Washington, 17. februarja - Ameriški in ruski uradniki naj bi mirovne pogovore o vojni v Ukrajini začeli v torek v Savdski Arabiji, je danes ob sklicevanju na ruske in ameriške medije poročal BBC. Na pogovorih Ukrajina najverjetneje ne bo sodelovala. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je pojasnil, da bi Kijev lahko bil del poznejših "pravih pogajanj", če bo do njih prišlo.