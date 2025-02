Večer o izključitvi Evrope iz mirovnih pogajanj o vojni v Ukrajini (18. 2.)

Maribor, 17. februarja - Jon Knez v komentarju Nov svetovni šerif piše o izključitvi evropskih držav iz mirovnih pogajanj o vojni v Ukrajini, ki bodo v torek potekala v Savdski Arabiji med ZDA in Rusijo. ZDA so Evropo postavile na stranski tir, zato bi morala tudi Slovenija zavzeti enotno stališče do pogajanj in ne nastopati z ločenimi komentarji, meni avtor.