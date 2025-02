Dnevnik o svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Uroš Šemrov v komentarju Čas je za resen zbor v Podutiku piše o 48. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu. Avtor meni, da je Slovenija v domovini alpskega smučanja pustila izjemno slab vtis. Poudarja, da so slovenski alpski smučarji do zdaj tam zbrali 24 kolajn, letos pa so domov odšli praznih rok.