Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Tuje tiskovne agencije so pisale o izjavi predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki obžaluje dejstvo, da na današnje srečanje o varnosti v Evropi in vojni v Ukrajini niso bile povabljene vse države Evropske unije. Pisale so tudi o častni diplomi, ki jo bo predsednici podelila Orientalska univerza v Neaplju.