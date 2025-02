Po Sloveniji se začenjajo pustne prireditve

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 25. februarja - Naslednji dnevi bodo po državi znova v znamenju pustnih norčij, saj bodo potekale številne bolj ali manj tradicionalne pustne prireditve in povorke. Vrhunec pustovanja bodo vsakoletne nedeljske povorke na Ptuju, v Cerknem in Cerknici, kjer bodo zaznamovali 50 let pustovanja. V prestolnici bo v soboto Zmajev karneval.