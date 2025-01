Na Ptuju po decembrskih dogodkih pripravljajo 65. Kurentovanje

Ptuj, 11. januarja - Potem ko so na Ptuju zaključili organizacijo decembrskih dogodkov s Ptujsko pravljico, so se aktivneje lotili priprav na letošnje že 65. Kurentovanje. Slednje bo tokrat potekalo med 22. februarjem in 4. marcem, kurentom pa se bodo znova pridružile številne pustne in obredne maske iz Slovenije in tujine.