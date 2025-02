Kurenti tudi letos obiskali parlament

Ljubljana, 18. februarja - Parlament so danes že tradicionalno obiskali glasniki pomladi, pustni liki in maske s Ptujskega s kurenti na čelu. Delegacijo s Ptuja sta sprejela državni svetnik Marko Staroveški in podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič. Pustni liki so po njenih besedah tako prinašalci dobrega kot tudi kritiki družbenih razmer.