Rusija in Ukrajina poročata o sestrelitvah številnih dronov

Moskva, 17. februarja - Ruske sile so po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi sestrelile 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od tega več deset nad Azovskim morjem in zasedenim polotokom Krim. Ukrajinski droni so kljub temu poškodovali pomemben naftovod na jugu Rusije. Tudi ukrajinska vojska je sporočila, da je sestrelila več kot 80 ruskih brezpilotnikov.