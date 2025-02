Društvo ravnateljev srednjih in višjih šol: Izjave Jelke Godec neodgovorne in škodljive

Ljubljana, 15. februarja - Poslanka SDS Jelka Godec je z nedavno izjavo o tem, da se v pisarnah ravnateljev kdaj ponudi alkohol, razburila Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije. "Takšne izjave so neodgovorne, škodljive in popolnoma neprimerne," so zapisali in se izrekli proti rahljanju omejitev dostopa do alkohola v šolskih prostorih.