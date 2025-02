Na odboru DZ za zdravstvo burna razprava o alkoholu v šolskih prostorih

Ljubljana, 12. februarja - Poslanci odbora DZ za zdravstvo so na dopoldanski seji razpravljali o predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola. V SDS želijo s predlogom omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti. Sejo so prekinili, nadaljevala se bo v petek.