Odbor DZ za zdravstvo zavrnil predlog SDS glede alkohola v šolskih prostorih

Ljubljana, 14. februarja - Odbor DZ za zdravstvo je danes zavrnil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili v SDS. Poslanci SDS in NSi so sejo ob začetku glasovanja zapustili iz protesta, ker je predsednica odbora Tamara Kozlovič razpravo zaključila kljub njihovim željam, da jo nadaljujejo. V SDS so ob tem napovedali ponovno vložitev predloga.