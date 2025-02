Srednje šole napolnili radovedni osnovnošolci

Maribor, 14. februarja - Srednje šole so danes odprle vrata vsem, ki jih zanima nadaljevanje šolanja pri njih. Kljub snežnim razmeram so informativni dnevi dobro obiskani. Ker so osnovne informacije o programih lahko našli že na spletu, so radovedni osnovnošolci izkoristili ta dan za ogled prostorov, spoznavanje obšolskih dejavnosti in osebni stik s profesorji in dijaki.