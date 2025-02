Osumljeni vdora v bankomat v Malečniku člani mednarodne hudodelske združbe

Maribor, 14. februarja - Policisti so izsledili osumljene vdora v bankomat v Malečniku pri Mariboru, pri tem pa se je izkazalo, da je eden od njih povezan še s podobnim primerom v Kopru. Kot so danes povedali na mariborski policijski upravi, gre za državljane Romunije in Moldavije, ki so del hudodelske združbe, katere člani prihajajo v Slovenijo samo s tem namenom.