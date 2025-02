Ponoči napad na bankomat tudi na območju Malečnika, pridržani trije tujci

Maribor, 8. februarja - Danes okoli 4. ure je bila policija obveščena o napadu na bankomat na območju Malečnika blizu Maribora. Policisti so v bližini kmalu izsledili osebni avtomobil tujih registrskih označb s tremi tujci, državljani Romunije in Moldavije. V vozilu so odkrili predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek. Vsem trem so odvzeli prostost.