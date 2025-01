Z eksplozivom poškodovali bankomat v okolici Sv. Trojice v Slovenskih goricah

Maribor, 13. januarja - Neznanci so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat v okolici Svete Trojice v Slovenskih goricah. Policisti so bili o tem obveščeni danes zjutraj. Po nestrokovni oceni je zgolj na objektu nastalo za okoli 2500 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.