Svetovni dan hoje v znamenju prvega koraka k zdravju in trajnosti

Ljubljana, 15. oktobra - NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu hoje poudarja pomen hoje za krepitev zdravja in telesne pripravljenosti. Za obeležitev tega dneva NIJZ predlaga sprehod, poučen pohod po gozdnih poteh in raziskovanje rastlinskega sveta, tekmovanje v hoji ter udeležbo na pohodih in drugih dogodkih v lokalni skupnosti.