Delo o carinski vojni (12. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Miha Jenko v komentarju Udarec s palico ali začetek dolgotrajne vojne piše o ameriški uvedbi carin na jeklo in aluminij. Avtor izpostavlja, da sta bili EU in ZDA na trgovinskih okopih že za časa Trumpovega prvega mandata, da pa so uničujočo gospodarsko vojno preprečila pogajanja s tedanjim predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.