Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Praktično vse tiskovne agencije so pisale o zmagi Los Angeles Lakers, ko je na včerajšnji tekmi z njimi prvič igral slovenski košarkaš Luka Dončić. Poročale so tudi o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon ob spominskih prireditve žrtvam fojb in pogovoru evropske komisarke za širitev Marte Kos z srbskim ministrom za zunanje zadeve Markom Đurićem.