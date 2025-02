Dnevnik o volitvah na Kosovu (11. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Andrej Brstovšek v komentarju Zmaga in poraz obenem piše o parlamentarnih volitvah na Kosovu, kjer je večino glasov prejela stranka kosovskega premierja Albina Kurtija. V zadnjih letih je Kurti postal težava za ZDA in EU zaradi njegovih potez, ki so zaostrovale odnose s Srbijo. Kljub zmagi pa je vseeno izgubil absolutno večino, je poudaril avtor.