Univerza napoveduje nove čitalniške kapacitete po izgradnji novih fakultet in NUK II

Ljubljana, 6. februarja - Na Univerzi v Ljubljani ocenjujejo, da je na univerzi in v javnih knjižnicah čitalniških kapacitet v povprečju dovolj. Pričakujejo izboljšanje razmer po izgradnji štirih novih fakultet, NUK II in prenovi območja na Aškerčevi. V kratkem načrtujejo tudi povečanje kapacitet v Centralni tehniški knjižnici (CTK), so odgovorili na poziv ŠOU v Ljubljani.