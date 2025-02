Estonija, Latvija in Litva zapustile rusko električno omrežje

Tallinn/Riga/Vilnius, 8. februarja - Estonija, Latvija in Litva so danes dokončno zapustile električno omrežje z Rusijo in Belorusijo, v nedeljo se bodo priključile na evropsko. Odklop je po navedbah pristojnih potekal brez težav, poročajo tuje tiskovne agencije. "To je zgodovinski dan," je dejal evropski komisar za energetiko Dan Jorgensen.