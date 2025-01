Švedska izvlekla sidro tankerja, ki naj bi poškodoval kabel v Baltiku

Stockholm, 7. januarja - Švedska mornarica je iz Baltskega morja izvlekla sidro tankerja, ki naj bi decembra poškodoval podmorski električni kabel Estlink 2 med Finsko in Estonijo, so danes sporočili v Stockholmu. Dodali so, da so ga predali finskim oblastem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.