Finska preiskuje domnevno sabotažo podmorskega električnega kabla

Helsinki/Tallinn, 27. decembra - Finska je po sredini prekinitvi delovanja podmorskega električnega kabla med Finsko in Estonijo v četrtek začele preiskavo tankerja, ki bi lahko bil povezan z incidentom. Tako v Helsinkih kot v Tallinnu so opozorili na možnost sabotaže. Na incident so se odzvali tudi v EU in Natu. Finski predsednik je danes zatrdil, da so razmere pod nadzorom.