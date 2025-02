Objavljen razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2025

Ljubljana, 8. februarja - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je objavila razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2025. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Upoštevani bodo predlogi, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo prispeli do vključno 7. marca.