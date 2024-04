V Moderni galeriji drevi podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj

Ljubljana, 10. aprila - V dvorani impresionistov Moderne galerije bo drevi prireditev, na kateri bosta ministrica za kulturo Asta Vrečko in predsednik ZDSLU Zoran Poznič podelila nagrade in priznanja Riharda Jakopiča. Za življenjsko delo jo bosta izročila Ančki Gošnik Godec. Nagrado Riharda Jakopiča bo odnesel Jurij Kalan, priznanji pa Tina Konec in Đejmi Hadrović.