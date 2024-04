Jakopičeva nagrajenka Ančka Gošnik Godec: Zame je največja nagrada dobro dokončano delo

Ljubljana, 10. aprila - V Moderni galeriji so nocoj podelili nagrade in priznanja Riharda Jakopiča. Nagrado za življenjsko delo je kot ena redkih umetnic in povrh še ilustratork prejela Ančka Gošnik Godec. Kot je dejala za STA, se ni nikoli ukvarjala s temi vprašanji. "Svoje delo sem imela zelo rada in vesela sem bila vsakega dobro dokončanega izdelka," je poudarila.